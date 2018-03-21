Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh: Nasreddin Hoca fıkraları çocukluğumda başucu kitabımdı

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Belarus ve Türkiye'nin ulusal miraslarını paylaşmasının kültürel zenginliği artıracağını belirterek, "Çocukluğumda Nasreddin Hoca fıkraları oldukça popülerdi ve başucu kitaplarımdandı." dedi.

Büyükelçi Savinykh, Belarus'un 16. yüzyıl yazarlarından Francysk Skaryna'nın kitaplarından bir seriyi Milli Kütüphaneye hediye etti.

Savinykh, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Belarus adına Milli Kütüphaneye yeni eserler katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eminim bu kitap bağışı iki ülke kütüphaneleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki iş birliğinin başlangıcı olacaktır. Bu iki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolünün ülkelerimizi ve kültürlerimizi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Türkiye ve Belarus halklarının refahı ancak ve ancak eğitimle, bilginin inşası, korunması ve geliştirilmesiyle mümkündür." diye konuştu.

Büyükelçi Savinykh, Belarus'un, kültürel mirasını dost ülkelerle paylaşarak zenginleştirmekten yana olduğunu vurgulayarak, "Ulusal mirasımızı, Türkiye'nin ulusal mirasını öğrenerek zenginleştirebileceğimize inanıyoruz. Birikimlerimizi birbirimizle paylaşmamız çok önemli. Bu nedenle, Belarus tarihi, hala ülkemizde devam eden kültürel değerleri anlatan bu kitap serisi Türk halkının ve araştırmacıların da ilgisini çekecektir. Bu kitap bağışının kültür alanında ileriye atılacak adımların bir başlangıcı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de kitap okumayı sevdiğini, Türkçeden çevrilmiş kitapları zaman zaman okuduğunu belirten Savinykh, "Şunu söylemeliyim ki, çocukluğumda Nasreddin Hoca fıkraları oldukça popülerdi ve başucu kitaplarımdandı. Nasreddin Hoca'yla ve hikayeleriyle ilgili her şeyi okurdum. O kitaba çok düşkündüm, hala da okurum. Türk medeniyetine, Türk halkının felsefesine ilginç, mizahi ve derin bakış imkanı sunuyor." dedi.

"Belarus'ta bir Türk kitaplığı kurduk"

Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman da iki ülke kütüphaneleri arasındaki iş birliğinin bir seri kitapla taçlanmasının çok değerli olduğunu ifade ederek, "Böyle kıymetli, yaklaşık 500 yıl önce Belarus coğrafyasında basılmış ve onun bir ölçüde tıpkıbasımı olan bu seriyi kütüphanemize hediye etmelerinden dolayı Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Milli kütüphaneler arasındaki iş birliğinin kendi koleksiyonlarını zenginleştirmenin yanı sıra ülkeleri karşılıklı olarak bilinir ve görünür hale getirdiğini vurgulayan Toman, "Milli Kütüphane olarak, Belarus'ta bir Türk kitaplığı kurduk. Yaklaşık 1500 kitap götürdük. Böylece orada Türk kültürünü merak edenlerin müracaat edebileceği ya da araştırmacıların Türkiye ile ilgili bulmak istediklerinin bir kısmını bulacakları bir kaynağı oraya taşımış olduk." dedi.

Türkiye ve Belarus Milli Kütüphaneleri arasındaki iş birliği protokolüne dikkati çeken Toman, "Umuyorum önümüzdeki süreçte kitap paylaşımının yanı sıra diğer benzeri alanlarda iş birliğimiz devam edecektir. Belarus bizim için iş birliğimizi geliştirmek istediğimiz önemli bir ülke." ifadesini kullandı.