Bel ağrıları kalıcı problemlere neden olabilir

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, bel ağrısının oldukça sık görüldüğünü ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı sorunlar oluşturabileceğini bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra doğrudan iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olan bel ağrısının toplumda sıkça görülen bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

Ağrının kronikleşmesi ile ortaya çıkan sakatlıkların hayatın kalan kısmında kalıcı etkiler bıraktığını vurgulayan Türkoğlu, tedavi edilmeyen bel ağrılarının kalıcı sorunlar oluşturabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

- Kilo vermek ağrı riskini azaltır

"Bel ağrısı, ağır kaldırma ya da travma, düşme, çarpma sonrası başlayabileceği gibi belirgin bir neden olmadan da ortaya çıkabilir. Dünyada yapılan araştırmalar insanların yüzde 80'inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadıklarını ortaya koymuştur. En sık görülen ağrı tipi mekanik bel ağrısıdır. 12-45 yaş arası başlayabileceği bilinse de genellikle 15-30 yaş arası daha sık ortaya çıkmaktadır. Erken tanı için sorgulanması gereken hedef kitle 20'li yaşlardır.

Üç aydan uzun süreli bel ağrısı olan hasta grupları omurganın yanı sıra sıklıkla leğen kemiği ve eklem rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler. Bel ağrılarına karşı, her gün düzenli olarak bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler, gerekli durumlarda ağır nesneleri ağırlığı kollara ve bacaklara vererek kaldırmak bel ağrılarına çözüm olabilir. Ayakta uzun süre durmaktan kaçınınız, çay ve kahve tüketimini azaltınız. İşiniz gereği oturuyorsanız, yarım saatte bir ayağa kalkıp vücudunuzu esnetiniz. Yürüyüş ve yüzme bel ağrısını önlemede uygun sporlardır. Kilo vermek bel ağrısı riskini azaltır."



