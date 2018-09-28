Beko İzmir'de 6 yeni konsept mağaza açtı

İZMİR (AA) - Beko müşteri deneyimini ön plana çıkaran yeni nesil mağazacılık atağına İzmir'de açtığı 6 mağaza ile devam etti.



Beko'nun İzmir'deki yetkili satıcılarından Özmak Mühendislik, Dalbudak Ticaret, Anadolu Mağazacılık, Delikanlı Ticaret, Beş Yıldız Otel Ekipmanları ve 3 Boyut Enerji Sitemleri, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer katıldığı törenlerle faaliyete başladı.



Törende konuşan Dinçer, beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe dijital dönüşüme öncülük ettiklerini söyledi. Yeni konsept mağazalarında tüketicilerini yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluşturduklarını kaydeden Dinçer, "Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış ve onlara yeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni konsept mağazalarımızda tüketicilerimizi yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluştururken, müşteri deneyimini de zenginleştiriyoruz. Tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalarımızla donatılan mağazalarımız dijital perakende dönüşümü yolculuğumuzda önemli adımlar teşkil ediyor. Hedefimiz ülkemize dünyanın en modern perakende mağazalarını kazandırmak. Yetkili satıcılarımızı bu konuda destekliyor ve teknolojik anlamda en ileri perakende uygulamalarını hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Beko'nun dünyada farklı pazarlardaki tecrübesini Türkiye'deki tüketicisiyle buluşturan konsept mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve en yenilikçi ürünleriyle mükemmel müşteri deneyimi sunuyor.