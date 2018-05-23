Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, bazı sanıkların internet trafiği ve ByLock'a giriş sürelerini gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen evraklar ile dava dosyasına giren tanık ifadelerini okudu.

Dosyaya gelen evraklara ilişkin söz alan sanıklardan eski teğmen Ferhat Fışkın, eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in aracında ele geçirilen, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un kaçırılma planlarıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Fışkın, darbe girişiminin yaşandığı gece evinde olduğunu, sabaha kadar yaşananları televizyondan takip ettiğini, hiçbir kanunsuz emri yerine getirmediğini belirtti.

Sanıklardan Bozgeyik'in aracında bulunan listede adının yazması nedeniyle 22 aydır tutuklu olduğunu öne süren Fışkın, "Bakan, emniyet müdürü kaçıracak biri o gece evde oturur mu? Birlikte yargılandığım kişileri tanımıyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

ByLock kullandığına dair tespiti de kabul etmediğini savunan Fışkın, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada hakkındaki tanık beyanı okunan sanık Muharrem Demir Kale, beyanın 1989 yılında geçen olaylara ilişkin olduğunu, o dönemde de şimdi de herhangi bir terör örgüte sempati duymadığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı sanık eski kurmay albay Orhan Yıkılkan da kendisine yönelik tanık ifadelerine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen hakkındaki diğer davada cevap verdiğini söyledi. Yıkılkan, her iki dava arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğunu belirterek, dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

BTK'dan gelen belgelere karşı savunma yapan Cemil Çetin de ilgili kayıtlarda 51 günlük süre içerisinde ByLock programından 136 defa giriş yaptığı tespitinde hata olduğunu ileri sürerek, kayıtların başka bir bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

Sanıklar Rüstem Doğan, Yusuf Yiğit ve Ali Bozgeyik önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürdü.



Cumhuriyet savcısının görüşü doğrultusunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

- İddianameden

İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, şüpheli eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.

Notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından, Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Turgut Aslan, Engin Dinç ile Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği tespit edilmişti.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



