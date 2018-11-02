Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 sanıklı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan biri için "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir diğerinin ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Buna göre, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik'in darbe girişimine katıldığının anlaşıldığı ifade edilerek, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

"Örgüt sohbetlerine katıldığı, örgütün mahrem abilerince ankesörlü hattan arandığı ve ByLock kullandığı" kaydedilen sanık Ferhat Fışkın'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Fışkın'ın, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmaması; Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç'in alıkonulması planlarına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu yönünden de "olay sırasında evinde olması, plana dahil olsa bile eylemin hazırlık aşamasında kalması, teşebbüs aşamasına dahi ulaşmaması" nedeniyle beraati istendi.

Görüşte, sanıklar Cemil Çetin, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay ve Nurettin Özkan'ın, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten ayrı ayrı mahkum oldukları hatırlatılarak, sanıklar hakkında aynı suçtan açılan kamu davasının reddi talep edildi.

Sanıkların, Bozdağ, Lekesiz ve Dinç'in alıkonulması planlarına ilişkin ise "icrai hareketlerin başlamaması, eylemlerin hazırlık aşamasında kalıp, teşebbüs aşamasına ulaşmaması, bu nedenle eylemlerinin herhangi bir suça vücut vermemesi" nedeniyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan beraatleri istendi.

Sanıklardan Muharrem Demirkale ve Orhan Yıkılkan hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından dava açıldığı belirtilen görüşte, Demirkale'nin bu suçlardan Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe eylemlerine ilişkin davada, Yıkılkan'ın ise Genelkurmay Çatı davasında yargılandıkları hatırlatılarak, sanıklar hakkındaki kamu davasının bu sebeple reddi talep edildi.

Savcı, Demirkale hakkında, Bozdağ, Lekesiz ve Dinç'e ilişkin; Yıkılkan hakkındaysa bu isimlerin yanı sıra Melih Gökçek, Turgut Aslan ve Turan Aksoy'un alıkonulması planlarına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan diğer sanıklar gibi beraat isteminde bulundu.

Görüşte, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ile suçlanan firari sanık İbrahim Mert hakkındaki kamu davasının ise ayrılması istendi.

Savcının haklarında ceza istediği sanıklar Bozgeyik ve Fışkın, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre isterken, diğer sanıklar savcının görüşüne katıldıklarını bildirdiler.

Mahkeme, Bozgeyik ve Fışkın'a savunmalarını yapmaları için süre verilmesini ve tutukluluklarının devamını kararlaştırarak, davayı erteledi.

- İddianame

İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, sanık eski jandarma kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in, karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.

Notların, darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Turgut Aslan ve Engin Dinç ile Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği saptandı.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra ve 37 yıl 6'şar ay hapisleri isteniyordu.