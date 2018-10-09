Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, kaçırılma planları, aracında ele geçirilen sanık eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik hakkındaki tanık beyanının geldiğini bildirdi.

Davaya yazılı beyan gönderen tanık A.K, sanık Bozgeyik'in 2006-2007 yılları arasında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Jandarma Komutanlığı yaptığı dönemde FETÖ evlerine sohbete gittiğini ifade etti.

Tanık A.K, aynı evde kaldıkları Bozgeyik'in o dönem "cemaat" olarak bilinen yapıya ait sohbete gittiğini, ancak Bozgeyik ile farklı sohbet gruplarında olduklarını belirtti.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Bozgeyik, A.K. ile belli bir süre aynı evi paylaştıklarını, ancak bu evin örgüt evi olmadığını ileri sürerek, konuya ilişkin daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Söz alan sanık eski üsteğmen Ferhat Fışkın da olay günü evinde olduğuna ilişkin tanık ifadelerinin dava dosyasına geldiğini belirterek, "İnsan evinde otururken birini hürriyetinden alıkoyamaz. 27 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Avukat ve sanıkların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşmaya, 2 Kasım 2018'de devam edilecek.

- İddianameden



İddianameye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, sanık eski jandarma kurmay yarbay Ali Bozgeyik'in, karargahın park alanındaki otomobilinde yapılan aramada, küçük kağıtlara hazırlanmış el yazısı notlar ele geçirildi.



Notların, darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte darbeciler tarafından Bekir Bozdağ, Melih Gökçek, Celalettin Lekesiz, Turgut Aslan ve Engin Dinç ile Turan Aksoy'un zorla derdest edilerek kaçırılmasına ilişkin planları içerdiği saptandı.



Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



