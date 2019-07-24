Bekçiler şehrin güven ve huzuruna katkı sağladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de göreve başlayan 76 çarşı ve mahalle bekçisi, aranan 289 kişinin yakalanmasına, 19 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezinde 58, ilçelerden Kaman'da 10, Mucur'da 8 olmak üzere 76 bekçi mart ayından itibaren görev yapmaya başladı.

Bulundukları bölgelerde 21.00-05.00 saatleri arasında devriye görevi yapan bekçiler, asayiş uygulamalarına yaptıkları katkılarla kentin güven ve asayişinin sağlanmasına katkı sundu.

Bekçilerin görev yapmaya başladığı tarihten itibaren polis ekipleri, asayiş uygulamalarında kent genelinde 11 bin 49 kişinin GBT kaydını sorgulayarak 289 aranan sahsı yakaladı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katkısıyla kayıp 19 kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Bu uygulamalarda, kimliği belirsiz 36 kaçak yabancı uyruklu yakalanarak ilgili kurumlara bildirildi, kontrol edilen 99 iş yerine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalarda, 3 av tüfeği, 7 kesici ve delici alet, 4 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl genelinde bekçiler ve polis ekiplerinin çalışmalarında 39 kişiye idari yönden 11 bin 663 lira para cezası uygulandı.

Bekçiler, görev yaptıkları tarihten itibaren trafik ekiplerine de yardımcı olarak katkı sağladı.