Behçet Alkan'ın Fotoğrafı “Yılın Fotoğrafları” oylamasında birinci oldu

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde 51 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 279 bin 701 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğraf, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçiğin, çocukları çikolata ve şekerle sevindirdiği anları aktarıyor.

"Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafta, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesi ve iki öğrencinin karlar içindeki yürüyüşü objektife yansıyor.

"Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafta ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı oyuncularının, Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası asker selamı vermesi yer alıyor.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.