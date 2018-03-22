Bedensel engellilerden Ünver’e ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i ziyaret etti.

Yurtseven, yönetim kurulu üyeleriyle Ünver'i makamında ziyaret ederek, yakın zamanda kuruluş çalışmalarını tamamladıkları dernekleri hakkında bilgi verdi.

Ünver de özel insanların toplum hayatında daha rahat bir hayat sürmeleri için Nevşehir Belediyesi olarak bu güne kadar Türkiye’ye örnek birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılık içerisinde bu uygulamaların devam edeceğini kaydetti.