BEDAŞ çalışanlarına meme kanserine yönelik bilinçlendirme semineri

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" ayı dolayısıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ı ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de en sık görülen üç kanser türünden biri olan meme kanserinde erken teşhis, büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004 yılından itibaren ekim ayını "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" ayı olarak kabul etmesinin ardından birçok kurum, meme kanseriyle ilgili olarak çalışanlarına özel bilgilendirmeler yapmaya başladı.

“En önemli değerimiz çalışanlarımız” yaklaşımıyla hareket eden ve her ay alanında uzman isimleri ağırlayarak insan kaynağına yatırım yapan BEDAŞ da Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ı misafir etti.





- "Düzenli olarak kontrolünüzü yapın"





Yoğun katılımın olduğu seminerde BEDAŞ çalışanlarını meme kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendiren Yılmaz, erken teşhisin önemini anlatarak, “Her ay evde ayna karşısında kontrol yapabilirsiniz. Vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz, en küçük değişikliği fark edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 18 yaşından itibaren her kadının her ay düzenli olarak kendi kontrolünü yapması gerektiğini belirterek, 40 yaş üzerindeki kadınların da yıllık kontrollerini aksatmaması gerektiğini aktardı.