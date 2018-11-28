BEBKA yönetimi milli savunma gündemiyle toplandı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu kasım ayı toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

Toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Toplantıda, "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" ile ilgili il bazında yapılan oturumların sonuçları kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yönetim Kurulu toplantısı ve il düzeyinde yapılan toplantılarda alınan görüşler BEBKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına rapor olarak da sunulacak.



BEBKA 2018 yılı fizibilite desteği programına teklif edilen proje sonuçlarının görüşülmesi ardından toplantı sona erdi.

