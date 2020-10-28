Bebek Uyku Tulumu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebek uyku tulumları için seçim ve kullanım bilgileri

Satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Maalesef henüz güvenli bebek uyku tulumları için alman endüstri normu (DIN-Norm) veya standard kalite seviyesi bulunmamaktadır. Bu kalite seviyesi hazırlanmaktadır. Böylece kendiniz bebek uyku tulumlarını güvenli kılan noktalara dikkat edip bebeğinizin iyi ve emniyetli uyumasını sağlamanız gerekiyor.

Doğru bedenin önemi: Uyku tulumunun ölçüsüleri bebeğinizin bedenine uymalı, bu erken doğan bebekler için de geçerlidir. Lütfen çocuğunuza gerektiğinden büyük uyku tulumu almayınız. Böylece bebeğinize zarar verebilirsiniz. Uyku tulumunun uygun genişliği ve uzunluğu olmalı: Uyku tulumu bebeğinizin boyuna ve göğüs çapına uymalı.

Tavsiye edilen ölçü: çocuğunuzun boyundan kafa uzunluğu çıkartılıp 10–15 cm büyüme ve hareket etme payı ilave edilerek hesaplanır.

Boyun kısmının uygun ölçüsü: Çocuğun başı ve kendisi içine kaymayacak kadar küçük olmalı, öbür yandan ise boynunun daralmayacağı kadar geniş olmalı. Doğru seçim için şunlara dikkat ediniz: bir yetişkinin parmağı çocuğun boğazı ve uyku tulumunun boyun kısmının arasına sığmalı .

Uygun kol ölçüsü: çocuğun kolları ve tüm bedeni uyku tulumunun içine kaymayacak kadar küçük olmalı (kaza tehlikesi!). Uyku tulumunun kol kısmında ipleri olmamalı (kaza tehlikesi!) ve kol ölçüsünü ayarlayabilmek için düğmeler olmamalı.

Düz sırt bölümü: Uyku tulumunun sırtında içten dahi dikiş, lastik ve kabarıklık olmamalı. Düğme ve fermuarlarda şunlara dikkat etmelisiniz:

Orta kısımdaki fermuar sadece ayaklara doğru kapanabilmeli. Düğmeler yalnızca omuz bölümünde veya uyku tulumunun orta kısmında olmalı. Uyku tulumu kullanıldığında hepsi kapalı olmalı. Düğmeler sıkı olup kopma tehlikesi olmamalı. Yapışmalı kısımlar çocuğun hareketlerine karşı dayanıklı olup en ufak harekette açılmamalı. Açık unutulduğu anda kol ve boyun kısmının büyüme ihtimali olmamalı. Özel durumlarda nelere dikkat edilmelidir?

Gözetim altında olan (monitora bağlı) çocuklar için kablo çıkışları olmalı. Kalça problemi olup kalıp gereken çocuklarda ayak kısmı özellikle büyük ve geniş üst kısım ise normal genişlikte olmalı. Satın alırken uyku tulumunun yapısal özelliklerine dikkat ediniz:

• en az 40 derecede yıkanabilmeli, kurutucuda kurutulabilmeli

• iyi hava geçirme özelliği, nemi çabuk çekme ve dışarıya vermesi vepamuk oranının yüksek olması faydalıdır

• ter ve salyaya dayanıklı kumaş ve renkler olmalı

• tüğlenmeyen kumaş olmalı

• kumaşta ve astarda yumşatıcı ve ateşe karşı koruyucu maddeler olmamalı

• cilde temas eden bölgelerde renk açıcı maddeler olmamalı

• nikelsiz düğmeler ve fermuarlar olmalı

• kumaşda ve astarda organik fosfor, formaldehid veya ağır metaller (meselaarsenik ve antimon) bulunmamalı

• uyku tulumunun ağırlığı çocuğun ağırlığının % 10 undan fazla olmamalı

• Öko-Tex-Standard 100 sertifikalı olmalı Bunlardan bazıları tulumun etiketinde bulunmuyorsa satıcılara danışmaya çekinmeyiniz.

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Her zaman örtü yerine uyku tulumu kullanılmalı.Bunun için bir çok sebep vardır:

• Uygun bir uyku tulumunda çocuğunuz daha güvenli uyur.

• Çocuğunuz hareket etse dahi her zaman sıcakta ve emniyettedir.

• Uygun uyku tulumu ile bebeğiniz ne üşür ne de terler.

• Uygun uyku tulumu ile aşırı ısınma ve örtü altında havasız kalma tehlikesi azalır.

• Uygun uyku tulumu ile bebeğiniz kolayca riskli yüz üstü pozisyonuna dönemez.



Çocuğunuz güvenli uyuması için her zaman uyku tulumu giydiriniz:

Gece, gündüz, evde ve hatta dışarıda.