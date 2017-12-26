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BDT liderleri Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, BDT ülkeleri arasında ticaret ve iş birliğinin arttığına işaret etti.

26 Aralık 2017 Salı 21:48
BDT liderleri Moskova'da bir araya geldi
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MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki bütünleşmenin teşvik edilmesine, ticaretin dolaşımındaki engellerin kaldırılmasına ve terörle mücadeleye yönelik önemli çabalar sarf edildiğini söyledi.

Putin, BDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarının Moskova’da katıldığı gayriresmi zirvede yaptığı açıklamada, BDT çerçevesinde iş birliğinin daha da derinleşmesinin, üye ülkelerin halklarının temel çıkarlarına yardımcı olduğunu belirtti.

BDT nezdinde sosyal, ekonomik kalkınma ve ulusal güvenliğe yönelik çalışmaların güçlendirileceğini ifade eden Putin, "BDT ülkeleri arasındaki bütünleşmenin teşvik edilmesine, ticaretin dolaşımındaki engellerin kaldırılmasına ve terörle mücadeleye yönelik 2017’de önemli çabalar sarf edildi." dedi.

BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminde yaşanan artışa dikkati çeken Putin, 2017’nin ilk 10 ayındaki verilere göre söz konusu ülkeler arasındaki ticaretin bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artış gösterdiğini kaydetti.

Rus lider, BDT ülkelerinin terör ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında iş birliğini giderek artırdıklarının altını çizdi.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
BDTDünyaRusyaVladimir Putin
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