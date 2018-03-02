BBVA'dan 100 milyar avroluk strateji

İSTANBUL (AA) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), 2025'e kadar, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için 100 milyar avro harcayacak.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasını desteklemek üzere Paris Antlaşması'yla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisini açıkladı.

BBVA'nın "2ºC" senaryosunu gerçekleştirmesine ve sürdürülebilir enerjiyle fosil yakıtlar arasında denge sağlamasına destek verecek 2025 taahhüdü; finansman, yönetim ve iş birliği olarak 3 farklı eylem alanında temellendirildi. BBVA, bu kapsamda yeşil fon, sürdürülebilir altyapı, sosyal girişimcilik ve finansal kapsayıcılık için 100 milyar avro seferber edeceğini açıkladı.

BBVA, aynı zamanda çevresel ve sosyal riskleri azaltmak, hem doğrudan hem de dolaylı olası olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışmayı da taahhüt etti. Banka, ayrıca, sürdürülebilir kalkınmada finans sektörünün katkısını arttırmak amacıyla tüm paydaşlarla iş birliği içinde olacağını duyurdu.





- "Kullandığı enerjinin yüzde 70'i yenilenebilir olacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen BBVA Başkanı Francisco Gonzalez, BBVA olarak, iklim değişikliğini durdurmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek adına kaynakların seferber edilmesinde öncü rol üstlenmek istediklerini belirterek, "Bu bizim 'çağın olanaklarını herkese sunma' amacımızla da örtüşen, uzun vadeli ve büyük bir hedef." ifadesini kullandı.

Gonzalez, BBVA Grubu bünyesinde yer alan Garanti Bankası'nın da bu taahhüde, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusundaki öncü uygulamalarıyla katkıda bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2015 yılında yayımladığı İklim Değişikliği Eylem Planı'yla uyumlu olarak, enerji portföyünde yenilenebilir enerjiyi önceliklendirmeye devam eden Garanti, bu taahhüdünü bir adım daha öteye taşıyarak 2020 yılına kadar enerji sektöründe gerçekleştireceği yeni yatırımlarda, yenilenebilir enerji oranının en az yüzde 70 olacağını taahhüt ediyor. Sürdürülebilir finans alanında Avrupa'nın en aktif kurumlardan biri olan BBVA, bu vaadiyle birlikte bir adım daha ileri giderek hem banka hem de müşterileri için değer yaratırken, 2025'e doğru daha sürdürülebilir bir ekonomi için yol haritasını belirginleştirdi. BBVA, çevresel ve sosyal kaynakların yönetimi ve doğrudan ya da dolaylı olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi taahhütlerinin bir parçası olarak, 2025 yılından itibaren kullandığı enerjinin yüzde 70’inin yenilenebilir olacağını taahhüt etti. Banka aynı zamanda, doğrudan karbondioksit emisyonlarını, 2015 yılına kıyasla yüzde 68 oranında azaltmak üzere hedef koydu."

Banka ayrıca, kendi sürdürülebilir tahvillerinin ihraç edilmesi için sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkilendirdiği, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA) Sürdürülebilir Tahvil Esasları, Sosyal Tahvil ve Yeşil Tahvil ilkelerine dayandırdığı iş çerçevesini yayımladı.

"Bilime Dayalı Hedefler Girişimi"ne taahhüt veren ilk İspanyol bankası olarak, 2050 yılı için konan "2ºC" hedefini karşılamak için gereken karbonsuzlaştırma seviyeleriyle uyumlu emisyon hedeflerini belgeledi. Banka, şeffaflık taahhüdü doğrultusunda, toplam aktif varlığının yüzde 3,4'ünün fosil yakıt kaynaklı olduğunu açıkladı.





- "Diğer bankalar için de neler başarabileceklerine dair önemli bir örnek olacak"





Bu arada, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi için de taahhütte bulunan BBVA, "RE 100 Girişimi"nde yer alıyor ve bu kapsamda 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmayı planlıyor.

BBVA, halihazırda İspanya'da bu hedefe ulaşmış bulunuyor. Banka 2025 taahhüdüyle, belirgin çevresel ve sosyal etkileri olan (maden, enerji, altyapı ve tarım) sürdürülebilirlik konularını adresleyen, sektörel ilkeleri de kamuoyuna sundu. Bu ilkeler, söz konusu sektörlerdeki müşteri ve işlemlerin yönetiminde kılavuzluk edecek net yöntemler sağlıyor. Kurallar, BBVA'nın 2008 yılında hayata geçirdiği ve yakın zamanda güncellediği İnsan Hakları Taahhüdünü de kapsıyor.



BBVA stratejisini belirleme sürecinde farklı paydaş gruplarından önemli aktörlere danıştı. Bunların arasında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında sorumlu yatırımları destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan ShareAction yer aldı. Banka, çeşitli önerileri değerlendirirken, WWF International gibi, dünyanın en büyük doğa koruma örgütünün iklim finansmanıyla ilgili danışmanlarına da başvurdu.



ShareAction Bankacılık Proje Müdürü Sonia Hierzig, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ShareAction olarak BBVA'nın yeni taahhütlerini içtenlikle karşıladıklarını belirterek, "Bankanın yeni politikaları, iklim sıralamasında Avrupa'nın 15 büyük bankası arasında daha önce 12. sırada yer alan BBVA'nın 7. sıraya yükseleceği anlamına geliyor. Bu bir yandan çok kısa bir sürede ileriye doğru atılan çok büyük bir adımı ifade ederken, umuyoruz ki diğer bankalar için de neler başarabileceklerine dair önemli bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.



