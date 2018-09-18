BBVA Open Talent fintech yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın Türkiye ayağını 3. kez düzenlediği BBVA Open Talent fintech yarışmasını Moneymo kazandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojilere katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan start-upların katıldığı dünyanın önde gelen fintech yarışması BBVA Open Talent sonuçlandı.

Impact Hub'da gerçekleştirilen ve 5 finalistin mücadele ettiği yarışmada Moneymo birinci oldu.

Moneymo, 16-17 Ekim'de BBVA Madrid ofisine ziyaret imkanı, ilişki geliştirme fırsatı sunan road showa katılım hakkı ve dünyanın birçok yerinden yatırımcılarla tanışma olanağı elde edeceği Open Summit'e gitme hakkı kazandı.

Bugüne kadar 80'den fazla ülkeden, 6 binin üzerindeki girişimin yarıştığı, bu yıl 10'uncusu düzenlenen BBVA Open Talent'a katılan projeler Open Summit Uluslararası Final 2018'de 3 kategoride yarışacak.

Tüketicilerin finansal hayatına çözüm sunan girişimler "İnsanlar için FinTech", şirketlerin daha verimli ve güvenli olmasını sağlayan girişimler "İşletmeler için FinTech", finans sektörünü dönüştüren girişimler ise "Gelecek için Fintech" kategorilerinde değerlendirilecek.





- "BBVA Open Talent'ı bizi besleyen çok önemli bir yarışma olarak görüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, bünyesinde bulundukları BBVA'nın, finansal teknoloji odaklı start-upları yakından takip ettiğini ve gelişimlerine destek olduğunu belirtti.

Dünyanın önemli fintech yarışmalarından biri haline gelen Open Talent'ın, tüm dünyadan finansal teknolojilere yönelik yeni, farklı ve çığır açıcı fikri olan girişimcilerle tanışmayı sağladığını aktaran Başer, şunları kaydetti:

"Finans ile teknolojinin buluşmasına 20 yıldır yatırım yapan Garanti olarak, sektördeki dönüşümü tetikleyen fintech girişimleriyle etkileşim içinde olmaya ve onlardan beslenmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda BBVA Open Talent'ı bizi besleyen çok önemli bir yarışma olarak görüyoruz. BBVA Open Talent'ı 3. kez İstanbul'da düzenleyerek Türkiye'deki girişimlerin uluslararası arenaya açılmasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye ayağının bu yılki birincisi Moneymo, oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından Madrid'deki finallere katılmaya hak kazandı. Moneymo'ya, çalışmalarını global çapta anlatabileceği ve kendini dünyaya tanıtabileceği ve Türkiye'deki fintech girişimlerin neler yaptığını göstereceği uluslararası finalde başarılar diliyoruz."

