BBP Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi yapıldı. Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen kongrede, Yılmaz Osma başkanlığa seçildi. Seçimin tamamlanmasının...

BBP Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
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NEVŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen kongrede, Yılmaz Osma başkanlığa seçildi.

Seçimin tamamlanmasının ardından konuşan Osma, görevi devreden Şerafettin Karataş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan'ın da katıldığı kongrenin ardından partinin yeni il binası hizmete açıldı.

Programa, bazı belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2018, 10:52
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