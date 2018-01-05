banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

BBP Genel Merkez binasındaki yangın

- Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli örneklerin alındığı, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının isteneceği bildirildi

05 Ocak 2018 Cuma 22:38
BBP Genel Merkez binasındaki yangın
banner230

ANKARA (AA) - BBP Genel Merkez binasındaki yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi konusunda gerekli örneklerin alındığı, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının isteneceği belirtildi.

Partinin genel merkez binasında 3 Ocak'ta meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

İtfaiye ve polis ekipleri, olayı tüm yönleriyle ortaya çıkarmak için partinin genel merkez binasında çalışmalarını tamamladı.

Olaya ilişkin farklı bulgular ve örnekleri alan ekipler, bunlar üzerinde kriminal çalışmalarına başladı. Ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının da isteneceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Merkez BinasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim