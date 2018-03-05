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BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de

- Destici, partisinin MKYK Üyesi ve Kayseri İl Başkanı Saraçoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

05 Mart 2018 Pazartesi 17:16
BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de
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KAYSERİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı.

Destici, Saraçoğlu'nun bir süredir özel hastanede tedavi gören ve dün 83 yaşında vefat eden annesi Ayşe Saraçoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Camii Kebir'de ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Destici'nin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve vatandaşlar katıldı.

Destici, törende Saraçoğlu'na başsağlığı diledi.

Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiCenazeKayseri
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