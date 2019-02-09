BBP Genel Başkanı Destici: İttifaka bir mecburiyetimiz yok

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da bir otelde gerçekleştirilen BBP Ege Bölge Toplantısı'nda, Sivrihisar'da yaptığı bir konuşmanın basına çarpıtılarak yansıtıldığını söyledi.

Türkiye'de yaşayan Ermenilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Destici, "Kamuoyundaki kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye'ye çalışmak için gelen 100 bine yakın Ermenistan vatandaşı, kaçak Ermeni var. Ben bunların Türkiye'de kaçak olarak çalışmalarına müsaade edilmesini doğru bulmuyorum ve bunların sınır dışı edilmeleri gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ın sözde Ermeni Soykırım Günü olarak ilan edilmesine yönelik sözlerine de değinen Destici, Macron'un söylediklerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu bazı hususlar olmuş"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sivas mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı, "Bazı kesimlerin Muhsin Yazıcıoğlu ismini kullandığı ve Cumhur İttifakı'nın iki ayaklı bir ittifak olduğu" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu bazı hususlar olmuş. Bizim de rahatsız olduğumuz bazı hususlar var. Yapmak zor, bozmak çok kolay, kırmak çok kolay, tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya, bozmamaya hassasiyet ve özen göstermemiz gerekir. Kırılan ve bozulan bir şey varsa da bunun tamiri ve tedavisi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti, BBP'nin duruşuna yakışır bir Alperen tavrıyla sürdürürüz."

Destici, dün bu konuyu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüştüğünü aktardı.

İttifak beklentisi içerisinde olmadıklarını anlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifaka bir mecburiyetimiz yok. Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Birtakım yanlış anlaşılmalar ve bilgilendirmeler varsa, bunların ortadan kaldırılması ve tamiri noktasında da bu gayreti gösteririz."