BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleriyle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesindeki peşmerge saldırılarının ya da sızmalarının yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Orada bir Türkmen kıyımına bir daha tahammülümüz yok." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin iftar davetine katıldı.

Destici, dernek binasında düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği iftar yemeğinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Kerkük'te, Telafer'de, Tuzhurmatu'da bir iftar sofrasına oturmuş gibi hissettiğini ifade etti.

Irak Türkleriyle Kerkük'te, Telafer'de, Tuzhurmatu'da iftar yapacakları günlerin yakın olduğunu dile getiren Destici, "İnşallah, oralarda da oturacağımız iftar dönemleri de yakın zamanlarda olur. Rabbim bizlere oralarda bayram yapmayı da nasip eder." diye konuştu.

Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Kırım'da Kafkaslar'da, Suriye'de ve Irak'ta zulüm, kan ve gözyaşının devam ettiğini hatırlatan Destici, birlik ve beraberliğin oradaki insanların kurtuluşu olacağına dikkati çekti.

Büyük Birlik Partisinin bütün Türk dünyasıyla son derece ilgili olduğunu ve bayramdan sonra da Suriye'nin kuzey doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapmasını beklediklerini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesine durmuş olan peşmerge saldırılarının ya da sızmalarının yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Ben şahsım ve partim adına bu durumdan rahatsızız. Türkiye Cumhuriyeti de bu durumdan rahatsız, tabii bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizle de istişare ediyoruz. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz. Orada bir Türkmen kıyımına bir daha tahammülümüz yok. Bu arada bayramdan sonra Suriye'nin kuzey doğusuna yani kamuoyunun Fırat'ın doğusu olarak adlandırdığı bölgeye Türk Silahlı Kuvvetlerimiz inşallah şanlı bir operasyon gerçekleştirir. Böylece o bölge terörist unsurlardan temizlenir. Bölge ne kadar terörden temizlenirse oradaki Türkmen kardeşlerimiz de güvenlikli olurlar."