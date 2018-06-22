BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da fiilen kurulmuştur

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece fiilen kurulduğunu belirterek, "AK Parti, MHP ve BBP bu milleti hainlere karşı savunacaktır." dedi.

Destici, Yıldızeli Kültür ve Dayanışma Derneğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Eski yönetim sisteminin darbe ve krizlere zemin hazırladığını ifade eden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan 16 Nisan 2017'deki referandumun önemine değinen Mustafa Destici, "Bu millet artık askeri, paşası, polisi, milletvekili, cumhurbaşkanı ile hep beraber yürüyecektir." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemesini eleştiren Destici, "Millet İttifakı'nda resmi olarak HDP olmasa da fiili olarak vardır. Benim nezdimde Selahattin Demirtaş için özgürlük isteyenle Abdullah Öcalan için özgürlük isteyenin hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

Mustafa Destici, "Muhalefetin adaylarından herhangi birisi cumhurbaşkanı olması halinde Demirtaş'ı yardımcısı yapacaktır. Bunların böyle kirli anlaşmaları var. Terörle mücadeleyi durduracaklar, Batı'nın planlarını uygulayacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece fiilen kurulduğunu dile getiren Destici, "AK Parti, MHP ve BBP bu milleti hainlere karşı savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.