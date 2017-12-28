BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "Birilerinin bunu alıp, toplumu germesini, kamplaştırmasını, ayrıştırmasını da doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Özellikle bazı CHP milletvekillerini kınıyorum." dedi.

Destici, bazı programlara katılmak üzere geldiği BBP Polatlı İlçe Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenledi.

696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin Destici, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olarak yürümesinden yana olduklarını belirterek, ülkenin olağanüstü şartlardan geçtiğini söyledi.

Destici, "Bu süreçte de hükümete, devletimize, ülkemizi yönetenlere de her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak doğru kimden gelirse gelsin, onun yanında durduk, yanlışı kim yaparsa onu da ifade ettik, söyledik. Son KHK'ye baktığımızda, devleti yönetenlerin meramını çok açık bir şekilde görüyoruz. Buradaki düzenleme hem resmi görevli olanların hem sivillerin 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili korunmaya alındığıyla ilgili. Buna zaten kimsenin itirazı yok." dedi.

Darbeye karşı direnen ve engellenmesi için hayatını ortaya koyan 250 şehidin olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Darbeyi engellemek isterken birtakım hadiseler de yaşandı. Bununla ilgili birtakım cezai müeyyideyle, sorgulamayla karşılaşmamalarını biz de arzu ediyoruz. Ama bunun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu metinde net bir şekilde ifade edilmelidir. Biz dün de bunu ifade ettik. Hükümet sözcüleri de bunu söylüyor. Yani meramın, maksadın bu olduğunu. Sonraki tarihleri kapsamadığını, darbeye münhasır olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. O zaman burada yapılacak olan şey çok açık ve nettir. O KHK'daki 'devamı niteliğindeki' ibaresinin çıkması lazım ya da bunun 15 Temmuz gecesi ya da 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu belirtilirse iş kendiliğinden çözülecektir."

"Devlet adamlarını itham etmelerini doğru bulmuyorum"

Destici, maddeyle ilgili tartışmalara işaret ederek, "Birilerinin de bunu alıp, toplumu germesini, kamplaştırmasını, ayrıştırmasını da doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Özellikle bazı CHP milletvekillerini kınıyorum. Bir milletvekiline yakışmayacak, daha doğrusu bir insana yakışmayacak bir üslupla, birtakım ağıza alınmayacak ifadelerle bu KHK'yı değerlendirmelerini başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet adamlarını itham etmelerini doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işin zıtlaşmayla değil birlik ve beraberlikle çözüleceğini kaydeden Destici, hükümetin de bu konuda direnmemesi ve ısrarcı olmaması gerektiğini belirtti.

Destici, "Hükümetten pek çok kişiyle konuşuyorum. Çıkıp kendileri ifade edemiyorlar ama onlar da bu işin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu