BBP Genel Başkanı Destici:

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve Pakistan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Siz önce kanlı ellerinizi İslam coğrafyasının üzerinden çekiniz. İslam dünyasının sizin paranıza da, pulunuza da, demokrasinize de ihtiyacı yok. İslam dünyasının kaynakları kendisine yeter de artar." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İran'da bir grubun, hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösterilerin kısa sürede bütün ülkeye yayılarak rejim karşıtı eylemlere dönüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Destici, Amerika ve İsrail gibi ülkelerin bu duruma sevindiğini söyledi. İran'daki iç karışıklıkların bu ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Destici, İran halkının kendi problemini çözebilecek güçte olduğunu aktardı.

Destici, ABD Başkanı Trump'ın Filistin üzerinden İslam dünyasına mesajlar verdiğine de değindi. Trump'ın Pakistan ve Filistin'e para verildiğini, İran'a yardım edildiğini ancak karşılık bulamadığı "abuk sabuk" söylemlerinin olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Siz önce kanlı ellerinizi İslam coğrafyasının üzerinden çekiniz. İslam dünyasının sizin paranıza da pulunuza da demokrasinize de ihtiyacı yok. İslam dünyasının kaynakları kendisine yeter de artar. Sadece kendisine değil, eğer İslam dünyası kendi kaynaklarını kendi kullanırsa dünyada açlık da yoksulluk da olmaz, insanlar açlıktan da ölmez. Ne işiniz var o zaman İslam dünyasının topraklarında. Dönün kendi kıtanıza. İslam dünyası da huzuru, barışı, güvenliği, refahı, zenginliği bulsun."

Mustafa Destici, Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya'nın bu duruma gelmesine emperyalist güçlerin sebep olduğunu vurguladı.

- "Hiç kimseye verilecek bir karış toprağımız yok"

Terörün tüm unsurlarına karşı mücadele verildiğine, terörün kökü kazınıncaya kadar mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Destici, çözüm sürecine geri dönme gibi birtakım hadiselerin asla yaşanmaması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin her karış toprağı bizimdir, hiç kimseye verilecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur." diyen Destici, PKK terör örgütünden kurtulmanın yolunun da masa değil, mücadele olduğunu belirtti.

- "Yüzde yüz bir hedef sapması var"

Açıklanan enflasyon rakamının, beklentilerin ve hedeflerin çok üzerinde olduğuna işaret eden Destici, 2017'de hedeflenen enflasyon rakamlarının yüzde 6'lar seviyesinde olduğunu hatırlattı. Destici, yüzde yüz hedef sapmasının bulunduğunu söyledi.

Bunun faiz rakamlarına yansıyacağını, vatandaşa da zam olarak döneceğini dile getiren Destici, üretim yapılması ve tasarruf edilmesi halinde bunların üstesinden gelinebileceğinin, tüketim ve israfla ekonominin çıkmaza gireceğinin altını çizdi.

Destici, enflasyon farklarının memur, işçi ve emeklinin maaşına yansıtılacağını, bunun güzel bir haber olduğunu ifade ederek, refah payının artırılması noktasında ise hükümetten, memura ve emekliye ne verileceği konusunda hala ses çıkmadığını kaydetti.