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BBP Genel Başkanı Destici:

- "(Seçim ittifakı) En son raddede ittifakta nasıl yer alacağımıza Büyük Birlik Partisinin yetkili kurulları karar verecek"

04 Mart 2018 Pazar 16:50
BBP Genel Başkanı Destici:
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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim ittifakına ilişkin, "En son raddede ittifakta nasıl yer alacağımıza Büyük Birlik Partisinin yetkili kurulları karar verecek." dedi.

Destici, partisinin TES-İŞ'te düzenlediği Genel İstişare Kurulları Bilgilendirme Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Destici, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin pazarlıklarla durdurulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Türkiye bütün bu oyunları görmüş. Bütün bu oyunları çözmek, terörü o bölgenin tamamından çıkarmak adına ciddi adımlar attı ve atmaya da devam ediyor. Bu adımlar durmamalı. Afrin harekatı ne ilk ne de son olmalı." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesindeki saldırılarına değinen Destici, "Birleşmiş Milletlerin toplanması ya da veto hakkı bulunan ülkelerin veto etmemesi için daha kaç masum Müslümanın akması gerekiyor?" ifadesini kullandı.

- "İttifak yapan partiler müzakere edecek"

Destici, partisinin 16 Nisan halk oylamasında "Evet" oyu verdiğini anımsatarak, BBP'nin kurulduğu günden beri parti ya da şahıs çıkarlarını gözeterek değil, devletin, milletin, ülkenin ve inançlarının önceliğine göre hareket ettiğini bildirdi.

AK Parti ve MHP arasındaki "Cumhur İttifakı"nı desteklediklerini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisinin bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı? Mecliste uyum yasaları süreci tamamlanıp, ittifakların nasıl yapılacağı net ve yasal olarak ortaya konduktan sonra ittifak yapan partiler oturacaklar, müzakere edecekler. Biz de ittifak yapacağımız partilerle oturacağız ve müzakere edeceğiz. Bu müzakerelerin sonucunu da yetkili kurullarımıza getireceğiz. En son raddede ittifakta nasıl yer alacağımıza Büyük Birlik Partisinin yetkili kurulları karar verecek."

Anahtar Kelimeler:
BBPBüyük Birlik Partisi ( BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiGenel İstişare Kurulları Bilgilendirme Toplantısı
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