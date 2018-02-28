BBP Genel Başkan Yardımcısı Çayır:

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, "12 Eylül darbesi, 1960 darbesi ve 12 Mart ne kadar açık ve aleni bir darbe ise 28 Şubat da aynı derecede darbedir, 15 Temmuz gibi bir darbedir. 28 Şubat'ta insanlar yaşarken öldüler." dedi.

Türk siyasi hayatına "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Çayır, Türkiye'de geçmişten gelen birtakım darbeci kafaların "28 Şubat kararları" adı altında demokrasi, insan hakkı ve Türkiye'nin istikbali ile bağdaşmayan kararları ortaya koyduklarını ifade etti.

Askeri ve sivil bürokrasinin hükümete ve millete bazı şeyler dayattığını belirten Çayır, o kişilerin toplumun değerlerinin dışında yeni bir toplum oluşturma, laikliği öne çıkararak, milletin inançlarıyla bağdaşmayan yöntemlerle milleti terbiye etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan'ın o dönemin mazlumları ve mücadele eden insanları olduğunu vurgulayan Çayır, şöyle devam etti:

"Siviller ve askerler, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun odasına gelerek farklı siyasi partilerin odalarını kontrol altına alarak, aynı 1960 sonrası Cemal Gürsel'in dayatması gibi bir dayatmaya giriştiler. Eğer Refahyol Hükümeti güvenoyu alırsa her şeyin farklı olacağını, Türkiye'de darbe olabileceğini ima ettiler. Rahmetli genel başkanın telefonda bu yönde telkinde bulunanlara öfkeyle, 'Siz kimsiniz? Kimliğini açıkla, açık açık gel benimle konuş' dediğini hatırlıyorum. Çünkü o dönemdeki askeri ve sivil bürokrasi, kendi anlayışları dışındaki herhangi bir yapılanmaya izin vermeyeceklerini belirterek, 'Ben Müslümanım, milletin geleceğiyle ilgili düşüncelerim ve yapacaklarım var.' diyen bir iktidarı ve düşünce sahiplerini hiç görmek istemediler."

- "15 Temmuz gibi bir darbedir"

Çayır, "12 Eylül darbesi, 1960 darbesi ve 12 Mart ne kadar açık ve aleni bir darbe ise 28 Şubat'ta aynı derecede darbedir, 15 Temmuz gibi bir darbedir. 28 Şubat'ta insanlar yaşarken öldüler. İnsanlar istikballerinden edildiler, işlerinden ve okullarından oldular." diye konuştu.

BBP'nin 28 Şubat ile ilgili davaya müdahil olduğunu belirten Çayır, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ı yapan irade mutlaka 15 Temmuz'dakiler gibi yargılanacak ve ceza çekecek. Yoksa biz demokrasiyi nasıl oturtacağız, insan hak ve özgürlüklerini nasıl genişleteceğiz, millet iradesini nasıl layıkıyla toplumun geleceği açısından temel öge olarak kabul edeceğiz? Onun için mutlak anlamda 28 Şubat'ın yargılanma süreci açık, aleni ve gerçeklere uygun yapılmalıdır. 15 Temmuz'daki sahtekar ve hainlerin nasıl ceza aldığını görüyoruz. Ne güzel. Çünkü milletin istikbaline, canına kastettiler, cezasını çekmekteler ve çekecekler. Aynı şekilde 28 Şubat da bu milletin iradesine, geleceğine kastetti, cezalarını çekmelidirler."