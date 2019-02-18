ÇANKIRI (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Çankırı İl Teşkilatı istifa etti.

İl Başkanı Murat Çiftci, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yönetim kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyesi Ethem Şen ve ilçe başkanlarıyla istifa kararı aldıklarını belirtti.

Son dönemde Büyük Birlik Partisi'nden, Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden gidenlerin tasfiye edildiğini öne süren Çiftci, partinin iyi yönetilemediğini savundu.

Çiftci, "Bağımsız olarak, Muhsin başkanımızın izinden yürümeye devam edeceğiz. Her zaman hakkın ve haklının yanında olma çabası içinde olacağız. Devletimizin, milletimizin bekası için Türk-İslam davası için son nefesimize kadar inşallah bu yolda ömür tüketeceğiz." ifadelerini kullandı.



