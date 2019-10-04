BBDSO'dan sezon açılışı konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.
Genel 04.10.2019, 01:28
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.
Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.
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