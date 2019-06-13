Bayramhacılı barajındaki yüzlerce balığın kıyıya vurmasını kamuoyuna duyuran İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinin ardından Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir Bayramhacılı Barajı ve Kızılırmak boyunca yer yer görülen balık ölümleri üzerine, balık ölümlerinin görüldüğü bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisleri tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde şuan itibariyle balık ölümlerinin durduğu görülmekle birlikte numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bayramhacılı barajındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİ İLE KAYSERİ SINIRLARI ARASINDA BULUNAN BAYRAMHACILI BARAJI'NDA YÜZLERCE BALIĞIN KIYIYA VURMASININ ARDINDAN NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI.