Bayramda elektrik tüketimi arttı

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı'nda elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 8,8 oranında arttı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (ÇEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı boyunca kurumun hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketiminde geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 8,8'lik artış gösterdi.

2017 Kurban Bayramı'nda bölgedeki toplam elektrik tüketimi 35 bin 78 MWh iken bu seneki Kurban Bayramı'nda bölgedeki toplam tüketim 38 bin 164 MWh'yi buldu.

Elektrik tüketimindeki artışta bayramın ağustos ortasına denk gelmesinin yarattığı mevsimsel etkilerin yanı sıra hafta içinde bölgedeki bazı işletmelerin çalışmaya devam etmesi de etkili oldu.

Artan talebi sorunsuz olarak karşılayan ÇEDAŞ, bayram boyunca bölgede kesintisiz enerji sağladı. Bayram süresince 535 personelin vardiyası 7/24 esasına göre düzenlenirken 115 araç da olası arızalara müdahale etmek üzere hazır bekletildi. Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik tüketiminin yoğun olduğu trafo bölgelerinde bayram öncesi bakım onarım çalışmaları yapılarak önleyici tedbirler alındı. Arıza kaynaklı uzun süreli kesintilerde kullanıcılara SMS aracılığı ile gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

Bu arada ÇEDAŞ yetkilileri bölgedeki en büyük tüketimi gerçekleştiren 133 abone ile de önceden görüşmeler yaparak tüketim tahminlerini planladı.

Yine hava durum tahminlerinin takip edilerek arıza ekiplerinin ve çağrı merkezi çalışanlarının planlanması da bu doğrultuda gerçekleştirildi. Tüm bu işlemler sırasında kaymakamlık, il özel idaresi ile koordineli olarak çalışıldı.





