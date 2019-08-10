Bayram hediyeleri MediaMarkt’tan

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak hediyeli bayram indirimlerini başlattı.
MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek kampanya ile pek çok akıllı telefon indirime girecekken, Oppo RXI7 NEO 128 GB akıllı telefon alan teknolojiseverlere Korkmaz Mia Blender Set, Huawei P30 LITE 128 GB akıllı telefon alanlara ise Homend 1711 çelik çay makinesi hediye edilecek.
Oppo RXI7 NEO 128 GB 2 bin 799 TL'den, Huawei P30 LITE 128 GB ise 3 bin 199 TL'den satışa sunuluyor.