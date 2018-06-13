Bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde bayram öncesi yapılan alışveriş esnafın yüzünü güldürdü.

İlçe esnafından Efe Parlak, yaptığı açıklamada, alışverişlerde yaşanan durgunluğun ramazan ile biraz canladığını, bayramın yaklaşmasıyla birlikte de oldukça arttığını söyledi.

Özellikle şeker, çikolata, kolonya, yağ, yumurta, çay gibi gıda maddelerinin satışında büyük artış olduğunu ifade eden Parlak, "Ramazan ayının ve bayramın bereketini yaşıyoruz. Sadece gıda da değil, giysi alışverişleri de oldukça hareketli. Vatandaşlarımız bayram ihtiyaçlarını giderirken, bizlerde yaşadığımız durgunluğu atmaya çalışıyoruz. Bu canlılık bayram öncesi ve sonrası ödemeleri olan esnaf kardeşlerimiz için can suyu olacak gibi. İnşallah bayramdan sonra da bu canlılık devam eder." dedi.

