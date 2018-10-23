ANKARA (AA) - Saran ailesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü", "Bankta İki Kişi" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla İsmet Numanoğlu'na verildi.

Türkiye'nin yetiştirdiği tiyatro sanatçılarından Baykal Saran'ın anısına 12'ncisi düzenlenen ödül töreni, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde, özel temsil sonrasında gerçekleştirildi.

Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yanı sıra seçici kurul üyeleri Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, tiyatro sanatçısı Rüştü Asyalı ve Selçuk Yöntem ile tiyatro eleştirmeni Atilla Sav, bazı tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler katıldı.

Ödüle layık görülen Numanoğlu, yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda yer aldım ve çok defa seyirci karşısına çıktım fakat hiç bu kadar heyecanlanmadım. Baykal Saran, Türk tiyatrosu için çok emek vermiş, yıllarını tiyatro için adamış gerçek bir duayen." ifadelerini kullandı.

Baykal Saran'la ilk olarak 1996 yılında Kuva-yi Milliye oyunu sırasında tanıştığını anlatan Numanoğlu, şunları kaydetti:

"Tiyatroyu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğrenmeye çalışırken Baykal Saran ile aynı kulisi paylaşmanın onurunu yaşadım. Şimdi de onun adına verilen ödülü alırken başımı okşadığını hissediyorum. Beni bu ödüle değer gören herkese teşekkürler ederim. Bu vesileyle 'Bankta İki Kişi' adlı tiyatro oyununda birlikte sahne aldığım tüm ekip arkadaşlarıma ve yönetmenime de ayrıca teşekkür ederim."



