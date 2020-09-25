Bay Yanlış 13. Son Bölüm Tek Parça İzle! 25 Eylül 2020 - Fox TV Yayın Akışı

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır. Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

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FOX TV 25 EYLÜL YAYIN AKIŞI

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 ZÜMRÜDÜANKA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM

00.15 ZÜMRÜDÜANKA

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

06.15 HAYAT SEVİNCE GÜZEL

11. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

10. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

9. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

8. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?