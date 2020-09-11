Bay Yanlış 11. bölüm izle, 11 Eylül 2020 tekrarı ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

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10. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

9. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

8. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?