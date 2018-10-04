Batman'daki terör saldırısı

ESKİŞEHİR (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

25 yaşındaki Gök'ün şehadet haberini, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan babası Turan ve annesi Nurcan Gök'e askeri görevliler ve diğer yetkililer verdi.

Baba ocağına Türk bayrakları asılan Gök'ün yakın zamanda yıllık iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Gök'ün naaşı, yarın Reşadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedilecek.