Batman'daki terör saldırısı

SİVAS (AA) - Sivas Şehit Aileleri ve ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Batman'da 8 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Hızal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askere de acil şifalar dileyerek, "Bu menfur saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz." dedi.

Ülkenin huzur ve güvenliğine kasteden ve bu hain saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütünün hak ettiği cezayı er ya da geç alacağını vurgulayan Hızal, "Terör örgütü ve onları destekleyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. 1984 yılından bu yana bombalar patlatarak, kadın, kız, yaşlı, genç demeden kurşuna dizen PKK terör örgütüne ve ve FETÖ terör örgütü mensuplarına idamın gelmesini şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman istedik, bugün de gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Hızal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin idam önerisini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu millet her şeyin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahiptir. Yeter ki siz bu millete yol gösterin, yeter ki sizler milletin önünde vermiş olduğunuz sözünüzü milletin iradesine dönecek şekilde karar verin. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış, milletin teveccühüyle bu millete hizmet etmek isteyen liderlerimize ve milletvekillerimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu milletin ekmeğini yiyip suyunu içen ve her türlü nimetlerinden faydalanan vatan hainlerinin son lokmaları olacaktır."











