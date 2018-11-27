Batman'da çatışma: 1 polis şehit

BATMAN (AA) - Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

4 yaşındaki çocuğu rehin almış

Operasyon sırasında teröristin, evde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak kendisine siper ettiği, bundan dolayı güvenlik güçlerinin operasyonda hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

Operasyonda kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi.

Vali Hulusi Şahin, polis memurunun şehit düştüğü özel hastaneye gelerek Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'dan bilgi aldı.

Şahin, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Çıkan çatışmada kahraman bir polisimiz şehit düştü. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerle sonuna kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Diyarbakır'ın Ergani nüfusuna kayıtlı evli ve üç çocuk babası şehit polis memuru Birol Öztekin için yarın Batman'da tören düzenlenecek.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Demhat Agir" kod adlı Baver Damlayıcı olduğu öğrenildi.

Muhabir: Selman Tür