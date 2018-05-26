"Batılılaşmada şekli unsurlara takılı kaldık"

AKSARAY (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Batılılaşma diye sadece şekli unsurlara takılı kaldık. Batılılaşmada batının harflerini anladık. Batılılaşmada batının teknolojisinin bilimini fennini anlasaydık. O zaman belki Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar bu ülkeyi uçakla buluşturmak istediği zaman engellenmemiş olurlardı." dedi.

Erdoğan, Aksaray şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın gençlik çalışması yaptığını söyledi.

TÜGVA'nın medeniyeti ihya yolunda büyük çalışmalar yaptığınıifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"200 yılı aşkın bir süredir içine girdiğimiz batılılaşma serüveni bizi nerelere getirdi. AK Parti iktidarından önceki dönemi hatırlayalım. Başka ülkelerin liderlerinin önünde el pençe divan duran başbakanlar gördük. Bir başbakanın tansiyonu ile inip çıkan borsaları gördük. Kriz üstüne kiriz yaşayan, maalesef darbe üstüne darbe gören, dünyada kriz olmadan kendi içinde krizler üreten bir ülkeydik. İnsanların inanç özgürlüğünden mahrum olduğu bir ülkeydik.

Değerlerine, inancına, dinine diyanetine yabancı bir nesil yetiştirilmek istendi ülkemizde. Sadece dine ait şeyler değil bizim kimliğimize ait birçok unsurun baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu geçtiğimiz batılılaşma serüveninde batılılaşma diye sadece şekli unsurlara takılı kaldık. Batılılaşmada batının harflerini anladık. Batılılaşmada batının teknolojisinin bilimini fennini anlasaydık. O zaman belki Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar bu ülkeyi uçakla buluşturmak istediği zaman engellenmemiş olurlardı."

Erdoğan, son 15 yılda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden bir özgüvenle tanıştını belirtti.

"Dünyada zulme uğrayan bir milletin Amerika diye bir ümidi olabilir mi? Amerika bizi kurtarır diye bekliyor mudur? Avrupa birliği bizi bu işten kurtarır diye bekliyor mudur?" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidin sorun Somalilere gidin sorun Gazze’deki mazlumlara gidin dünyanın başka yerlerine sorun. Ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye onlara umut oldu. Türkiye’nin bayrağını gördüklerinde gözleri gülüyor. Demek ki bizim elimizde önemli bir emanet var. Dünya mazlumlarının ümidi olabilmiş bir lider Türk milletine emanet edilmiş. Şimdi bu emanete bütün gençliğimizle birlikte sahip çıkmamız lazım.

TÜGVA’nın bunu çok iyi anlatması lazım. Bu emanete sahip çıkmak Recep Tayyip Erdoğan varken ona sahip çıkmakla başlar ama Recep Tayyip Erdoğan dan sonra da o emaneti yere düşürmemeyi gerektirir."

Konuşmaların ardından Erdoğan ve protokol üyeleri, hizmete açılan TÜGVA Aksaray Şubesi'ni gezdi.