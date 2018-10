Batı Şeria’da zeytin hasadı ve Yahudi yerleşimci sorunu

NABLUS (AA) - ESAT FIRAT - İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde bulunan zeytinliklerin her yılın bu mevsiminde Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya ve yağmaya maruz kalması, Filistinli çiftçileri adeta zamanla yarışırcasına mahsullerini "yağmacı Yahudilerden" kurtarmaya sevk ediyor.

Filistin’de genellikle tüm aile bireylerinin katılımıyla bir festivale dönüşen zeytin hasadı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve tacizleriyle, çiftçilerin en zor anlarını yaşadığı bir süreç halini alıyor.

Düzinelerce sıralanmış ve dalları meyveyle ağırlaşmış yüzlerce zeytin ağacı, Yahudi yerleşimcilerin eline geçmeden sahipleri tarafından hasat edilmeyi bekliyor.

AA muhabiri, zeytin tarlası sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan, Nablus kentine bağlı Burin beldesindeki Filistinli Zibin ailesinin mahsullerini toplamasına ve yaşadıklarına tanıklık etti.

Burin beldesi, üç Yahudi yerleşim birimi tarafından kuşatılmış bir belde ve aynı zamanda Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir ana yolla da bölünmüş durumda. Beldenin bu konumda olması da Yahudi yerleşimcilerin beklenmedik bir anda çevredeki Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını yağmalamasının önünü açıyor.

Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık yapılan saldırılar, Zibin ailesi ve diğer zeytin ağacı sahipleri için büyük endişe kaynağı.

Zibin ailesi ve beldedeki diğer çiftçiler de mahsullerini Yahudi yerleşimcilere kaptırmamak için adeta zamanla rekabet ederek, zeytin hasadına başlıyor.

Tarlası birçok kez tahrip edilen, ateşe verilen çiftçi Muhammed ez-Zibin, mahsullerini Yahudi yerleşimcilerden korumak amacıyla sabahın erken saatlerinde zeytin hasadı için araç gereçlerini alarak, Burin beldesindeki tarlasına doğru yola koyuluyor.

Aile fertleriyle beraber zeytinleri topladığı sırada AA muhabirine konuşan 57 yaşındaki Muhammed ez-Zibin, "Zamanla yarışıyoruz. Zeytinlerimizi Yahudi yerleşimciler çalmadan önce toplamaya çalışıyoruz." dedi.

Zibin, belde yakınındaki Yitzhar Yahudi yerleşim birimini göstererek, "Orada barbarca eylemler yürüten yerleşimciler yaşıyor. Halka ve çiftçilere tekrar tekrar saldırılar düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Zibin, Yahudi yerleşimcilerin kendilerini Burin beldesinden göç etmeye zorladığını vurgulayarak, "Bizi topraklarımızdan çıkarmak istiyorlar. Böylece topraklarımızı ele geçirecekler.” dedi.

"Silahlarından ve askerlerinden korkmuyoruz"

Küçük çocuklarıyla Zibin’e zeytin toplamada yardımcı olan eşi Rihab ez-Zibin ise Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını ve yağma girişimlerini şöyle anlatıyor:

"Yerleşim alanlarımız ve tarlalarımız yıl boyunca Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Zeytin hasadı mevsiminde de daha çok artıyor. Biz onların silahlarından ve onlara koruma sağlayan askerlerinden korkmuyoruz."

AA muhabirine açıklamalarda bulunurken bir taraftan da zeytin toplamakta olan eşine ve çocuklarına yemek sofrası hazırlamaya ve odun ateşi üzerinde çay demlemeye koyulan Rihab, "Zeytin mevsimi çok güzel bir mevsimdir. Aile fertleri bir araya gelir. Geleneksel yemekler yeriz, odun ateşi üstünde çay yaparız. Bu mevsimimizi sadece Yahudi yerleşimciler bize zehir ediyor.” diyerek serzenişte bulundu.

Yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşanıyor

Burin beldesindeki Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Heyeti üyesi aktivist Gassan en-Neccar’a göre, zeytin hasadı mevsimi Yahudi yerleşimcilerle gerilimin tırmanışa geçtiği bir dönem halini alıyor.

Filistinli aktivist Neccar, "Çoğu zaman aileler zeytin topladıkları sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Bu yerleşimciler İsrail askerleri korumasında aile fertlerini darbediyor ve silah kullanıyor." dedi.

Çevredeki Yahudi yerleşim birimlerini işaret eden Neccar burada yaşayan Yahudilerin çok saldırgan olduklarını belirterek, "Tüm bu saldırganlıklar kayıt altına alındı. Filistinli aileler Yitzhar Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yerleşimcilerin, zeytinlerini çaldıklarını kamera çekimleri ile belgelediler." diye konuştu.

Neccar Yahudi yerleşimcilerin Filistinli ailelere ve zeytin tarlalarına düzenledikleri saldırıların arkasında, etnik farklılığın yanı sıra inanç faktörünün de olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yahudiler zeytin ağacının Yahudilere mübarek kılınmış bir ağaç olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla kendileri dışındakilere haram. Bunun için de sosyal medya üzerinden Filistinli çiftçilerin mahsullerini çalma ve aileleri hasattan men etme çağrıları yapıyorlar."

"Bu topraklar bizim"

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas da zeytin toplama mevsiminde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artışına dikkati çekti.

Daglas, "Yahudi yerleşimciler, tüm Batı Şeria kentlerinde Filistinlilerin zeytinlerini çalma ve özellikle kuzeyde yoğunlaşması için örgütlü bir kampanya sürdürüyor." diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek için onları kovmaya çalıştığını vurgulayan Daglas, Filistin’in resmi ve sivil toplum kuruluşlarının çiftçilere hasat mevsiminde yardımcı olma kampanyası başlattığını hatırlattı.

Daglas, Filistinli çiftçileri korumanın milli bir dava olduğuna vurgu yaparak, "Bu topraklar bizim, burada kalmaya ve onu korumaya devam edeceğiz. Filistinli çiftçinin buradaki varlığı da bir meydan okumadır ve bu topraklara olan bağlılığının teyididir." diyerek sözlerini tamamladı.

