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Batı Anadolu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Genel 24.11.2019, 14:32
ANKARA (AA) - Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.
Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Muhabir: Göksel Yıldırım
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