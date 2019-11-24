Son Dakika

Batı Anadolu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Genel 24.11.2019, 14:32
Batı Anadolu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
banner230

ANKARA (AA) - Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:33
İkindi 15:07
Akşam 17:30
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@