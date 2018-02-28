Batı Afrika'ya giriş kapısı Senegal

ANKARA (AA) - DİLDAR BAYKAN/ SÜMEYYE ÖZER/ALAATTİN DOĞRU - Fransa'dan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal, Fransızca konuşulan bölge ülkeleri arasında sınai gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi Sahili'nden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yapacağı Afrika ziyaretlerinin son durağı olan Senegal, coğrafi konum bakımından Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülüyor.

Toplamda 196 bin 722 kilometrekare yüzölçümüne sahip Senegal'in komşuları Moritanya, Mali, Gine ve Gine Bissau. Senegal'in batısında ise Atlas Okyanusu yer alıyor.

Dinin, kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olduğu ülkede Müridilik, Ticanilik, Kadirilik gibi tarikatların ve dini yapıların güçlü etkisi olduğu biliniyor.

15 milyon nüfusa sahip ülkenin yüzde 92'sini Müslümanlar oluşturuyor. Ülkenin ana etnik grupları arasında yüzde 44 ile Woloflar, yüzde 24 ile Fulaniler, yüzde 15 ilme Sererler bulunuyor.

Nüfusun yüzde 80'inin konuştuğu Wolofça ve Fulanice başta olmak üzere çok sayıda yerel dil bulunan ülkede sömürge döneminden kalma Fransızca resmi dil olarak kullanılıyor.

Senegal'in siyasi tarihi

Yüzyıllar boyunca sırasıyla Portekiz, Hollanda, İngiltere ile Fransa'nın sömürgecilik faaliyetlerine sahne olan Senegal, Batılılar tarafından sömürgecilik döneminde köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olarak kullanıldı.

Başkent Dakar’da bulunan Goree Adası da tarihin yakın şahidi olarak duruyor.

1960 yılına kadar Fransa toprağı olarak kalan Senegal, bağımsızlığını elde etse de ticari potansiyelinden dolayı halen Fransa'nın arka bahçesi olarak görülüyor.

Ülkede 30 Temmuz 2017'de yapılan seçim sonuçlarına göre, mevcut devlet başkanı Macky Sall'i destekleyen koalisyon, Ulusal Meclisteki 165 sandalyeden 125'ini kazanarak yeniden iktidar oldu.

Senegal bölgenin ekonomik olarak en başarılı ülkesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) verilerine göre, Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında sınai gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi Sahili'nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Senegal'de doğal kaynaklar oldukça sınırlı. Ülkenin işgücünün yüzde 70'i tarım sektöründe istihdam ediliyor.

Ülke, yüzde 7’ye yaklaşan büyüme oranıyla 2017’de kıtanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Gayri safi yurtiçi hasılası 2016'da 12,1 milyar dolar olan Senegal'in kişi başı gayri safi yurtiçi hasılası ise 774 dolar.

İhracat miktarı 3,8 milyar dolar olan ülkenin en çok ihraç ettiği başlıca ürün altın. Senegal'in ihraç ettiği diğer ürünler arasında petrol yağları, dondurulmuş balık, çimento yer alıyor. Senegal bu ürünleri en çok Mali, İsviçre, Hindistan, Fildişi Sahili ve Çin'e ihraç ediyor.

2016'daki ithalat miktarı 7,3 milyar dolar olan Senegal'in en çok ithal ettiği ürünler arasında petrol yağları, ham petrol, pirinç, ilaç, binek otomobiller var, Senegal en çok ithalatı Fransa, Çin, Nijerya, Hindistan ve Hollanda'dan yapıyor.

- Türkiye- Senegal ilişkileri

Türkiye ve Senegal arasındaki ilişkiler bu ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1960'lara dayanıyor. İki ülkenin karşılıklı Ankara ve Dakar büyükelçilikleri bulunuyor. İki ülke arasında cumhurbaşkanları, başbakanlar, dışişleri bakanları ve diğer bakanlar düzeyinde karşılıklı ziyaretler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Şubat 2016'da Güney Amerika’daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye’ye dönüşünde Senegal’e uğrayarak mevkidaşı Sall ile görüştü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika’da Sudan ve Etiyopya'da açtığı iki ofisten sonra, Batı Afrika’daki ilk ofisini 2007 yılı Nisan ayında Dakar’da açtı. TİKA ofisinin kurulmasından bu yana, Dakar’da yerleşik ülkenin en büyük yüksek öğrenim kurumu Cheikh Anta Diop Üniversitesi başta olmak üzere muhtelif ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumları, sosyal yardım kuruluşları, hastaneler, sağlık merkezleri için tadilat, yenileme ve malzeme yardımı yaptı. TİKA ayrıca ülkenin en büyük gelir kaynağı olan tarımın gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için de çeşitli çalışmalarda bulundu.

Türk Hava Yollarının bu ülkeye yaptığı düzenli seferler de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Senegal Devlet Başkanı Sall, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki yakın ve samimi dostluk ilişkisine binaen bir açıklama yaparak bu girişimi kınayan ilk Afrikalı liderler arasında yer aldı.

Türkiye Maarif Vakfının Aralık 2016'da başlattığı hukuki mücadelenin ardından Senegal Eylül 2017'de FETÖ'ye ait okulların eğitim ruhsatını iptal etti. Senegal hükümeti ülkedeki örgüt elebaşılarını sınır dışı etti.







