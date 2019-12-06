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Başsavcısı İşlek ile Emniyet Müdürü Taş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi. Behçet İşlek ve Ayhan Taş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin...

Genel 06.12.2019, 12:14
Başsavcısı İşlek ile Emniyet Müdürü Taş, AA'nın
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KARAMAN (AA) - Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Behçet İşlek ve Ayhan Taş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

İşlek, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü', yaşam kategorisinde Cem Genco'nun 'Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor', spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden asker selamı' fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını kutlayan İşlek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürü Taş da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın 'Kontrollü yıkım', yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın 'Harran'da yaşam' ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un 'Şahika Ercümen'den dünya rekoru' başlıklı fotoğraflarını yılın fotoğrafı olarak seçti.

Fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik eden Taş, eserlerin birbirinden güzel olduğunu ve fotoğraf seçmekte zorlandığını belirtti.

#AA #Ayhan Taş #Behçet İşlek #Karaman #yılın fotoğrafları
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