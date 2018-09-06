Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BASRA (AA) - Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinden itibaren tüm kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının akşam saatlerine kadar süreceği, kentteki durumun normalleştirilmesi için de göstericilerin güvenlik güçlerine yardım etmesi talep edildi.

Temmuz ayındaki gösterilerde 14 kişi öldü, 742 kişi yaralandı

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayeti sakinleri, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor. Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

Basralılar önceki gün valilik, dün de belediye binasını basıp ateşe vermişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra halkının taleplerini karışlamak için üniversite mezunlarının ataması dahil olmak üzere altyapı projelerinin iyileştirilmesi gibi çözüm paketi duyurmuştu.

Muhabir: İdris Okuducu