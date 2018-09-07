Basra'da İran Başkonsolosluğu yakıldı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi.

Yerek kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.

Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Muhabir: Haydar Karaalp