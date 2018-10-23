Başmüdür Kavak'tan Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) - PTT Sivas Başmüdürü Hükümdar Kavak ve beraberindeki heyet, PTT'nin kuruluşunun 178'inci yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, PTT'nin hizmetlerinden vatandaşların memnun olduğunu belirtti.

Bunda çalışanların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Teknolojiyi kullanmanız ve özellikle bankacılıkta çağa ayak uydurmanız önemli. Köylere kadar hizmet götürüyorsunuz. Sivas'ta PTT'nin fiziki anlamda bir sıkıntısı yok. İnşallah her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyi hizmetler yaparsınız. Kendi kültürü ve çalışma prensipleri olan bir kurumsunuz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kavak da PTT'nin Osmanlı Devleti döneminde kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"PTT'nin o dönemdeki amacı posta hizmetlerini kaliteli ve güvenli hale getirmekti. Kurumumuz zaman içerisinde teknolojiyi kendine uygun hale getirerek hizmetlerini sürdürmektedir. Sürekli olarak devletimizin, milletimizin yanında olan milli kuruluşumuz olan PTT, Türkiye’de 4 bin 700, Sivas'ta ise 58 iş yeri ile vatandaşlarımıza hizmetlerini sürdürmektedir."