Başkentten kısa kısa

ANKARA (AA) - AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, teşkilatlarının ilçede seçim çalışmalarını etkin bir biçimde devam ettirdiğini belirtti.

Milletvekili adaylarının ilçeye seçim çalışması amacıyla yaptıkları ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları olarak onları yalnız bırakmadıklarını belirten Gökgöz, "Milletvekili adayımızı yalnız bırakmıyoruz. Parti olarak belirlenen program dahilinde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizin milletvekili adayları, hepsi birbirinden değerli insanlar." dedi.

- Nallıhan'da "Yalnız değilsiniz" projesi

Nallıhan'da kaymakamlık tarafından başlatılan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen, "Yalnız değilsiniz" projesi yürütülüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tüm mahalleler taranarak kimsesiz, bakıma muhtaç ve hasta durumdaki yaşlıların sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Nallıhan SYDV Müdürü Hasan Olum başkanlığındaki heyet, bu kapsamda çalışma yapıyor.

Olum, ziyaretlerde yaşlılara devletin şefkatli elini uzatarak ramazanlarını tebrik ettiklerini söyledi.

- Balalılar iftarda buluştu



Balalılar Derneğini iftar programı düzenledi.

Belediyenin İlkadım Salonu'nda gerçekleştirilen programa CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Yaşar, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Kurduğumuz iftar çadırlarında mahalle iftarlarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek mübarek ramazan aynının sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşanması için uğraş veriyoruz." dedi.

- Başkan Yaşar'ın, TOBB ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti.

Görüşmede TOBB'un Türkiye için büyük bir değer olduğuna işaret eden Yaşar, "Ülkemizin ekonomik olarak her zamankinden daha fazla refaha ihtiyaç duyduğu şu dönemde bu kuruluşların önemi belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle böyle önemli bir göreve yeniden seçildiği için Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu da ziyaretten dolayı Yaşar'a teşekkür etti.

- Selametli Mahallesi'nde iftar proğramı

Gölbaşı Belediyesi, ramazan ayındaki iftar programlarına Selametli Mahallesi'nde devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Duruay'a AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fahri Usta eşlik etti.

İftarın ardından Duruay, vatandaşlarla selamlaşarak ramazanlarını tebrik etti.

Duruay, Selametli Mahallesi'ne yapacakları halı sahanın çok yakında temelinin atılacağını belirterek, kısa sürede de kullanıma açılacağı müjdesini verdi.



İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çocuklara hediyelerin verilmesinin ardından son buldu.

- Tarım sektöründe ihracat bilgilendirme semineri

Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı ile tarım sektöründe ihracat bilgilendirme semineri düzenledi.

Beypazarı Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile çiftçiler ve tarım sektöründe faaliyet gösterenler katıldı.



Ekici, en iyi ürünü istenilen şartlarda, doğru alıcıya en hızlı şekilde ulaştırarak rakiplerine göre farklı olmanın günümüzde zorunlu hale geldiği söyledi.



Seminerde ihracatta izlenecek yollar, ihracat yapılması planlanan ülkenin ve alıcının doğru belirlenmesi, hedef doğrultusunda pazar araştırmasına yönelik deste ve prosedürler ile bitki sağlığı sertifikası alınması gibi konularda bilgi verileceğini anlatan Ekici, uzmanlar tarafından interaktif ve uygulamalı şekilde bilgi paylaşımı yapılacağını kaydetti.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ihracat uzmanı Yakup İncesu, burada yaptığı konuşmada, seminerin potansiyeli olmasına rağmen henüz ihracat gerçekleştirmemiş firmalar ile ihracatını daha ileriye taşımak isteyen KOBi'lere destek olmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

- Pursaklar'da iftar

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçe sakinleri ile iftar programlarında buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar ve Suriyeli sığınmacılar katıldı.

Çetin, iftarın ardından yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe önem veren İslam dininin güzelliklerini, bereketini gördüklerini aktararak, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Devletimize milletimize zeval vermesin. Bu birlik bozulursa bu ümmet dağılır. Rabbime şükürler olsun ki dimdik ayakta duruyoruz. Aramızda muhacir kardeşlerimiz var. Onları misafir etmenin onurunu yaşıyoruz." dedi.















