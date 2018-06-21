Başkentten kısa kısa

ANKARA (AA) - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında sandık başkanlarına oy pusulalarının bulunduğu torbalar teslim edilmeye başlandı.

Güdül Seçim Kurulu Başkanı hakim Sefa Şahinoğlu tarafından, seçimde sandık kurulu başkanı olarak görev alacak görevlilere Ticaret Meslek Lisesinde düzenlenen toplantıda bilgi verilmesinin ardından oy pusulalarının bulunduğu torbalar teslim edildi.

Beypazarı Adliyesine bağlı Güdül ilçesinde 7 bin 33 seçmen, 39 sandıkta oyunu kullanacak.

Beypazarı ilçesinde ise 36 bin 755 seçmen için 158 sandık kurulacak.

- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programına öğrenci alınacak

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programına 2018-2019 akademik yılında öğrenci alınacağı bildirildi.



Yüksekokul Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni açılan program için Ankara ile Beypazarı ilçesindeki liselere yönelik programı tanıtıcı sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantılarda Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Somçağ'ın ayakkabı üretiminin tarihçesi hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, ayrıca eğitimin sektöre katkısı, mezunlara iş olanakları, dikey geçiş sınavı ile eğitimin devamlılığı gibi konularda da bilgilendirmede bulunulduğu anlatıldı.

Programlarda Öğretim Görevlisi Burcu Bozkurt'un tasarım süreci, Öğretim Görevlisi Selami Özal'ın da ayakkabının üretim aşamaları üzerine bilgi verdiği kaydedildi.



