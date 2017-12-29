Başkentteki yılbaşı tedbirleri

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, başkentte yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin, "Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır." dedi.

Topaca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile valilikte düzenlediği basın toplantısında, yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Ankara Valiliği tarafından kurulan kriz merkezinin 30 Aralık'tan itibaren çalışmaya başlayacağını ifade eden Topaca, tedbirlerin bu merkez üzerinden koordine edileceğini bildirdi.

Bazı caddelere ve bölgelere girişlerin kontrollü sağlanacağını anlatan Topaca, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yılbaşı akşamı saat 20.00'den itibaren girişlerin kapatılacağını, arama yapılarak kontrollü giriş sağlanacağını söyledi.

Topaca, Bahçelievler 7. Cadde'ye araç girişine müsaade edilmeyeceğini ve yayaların geçişinin ise kontrollü olarak gerçekleştirileceği bildirdi.

Filistin ve Tunus caddelerinin bir kısmı ile Tunalı Hilmi Caddesi ve Bestekar Sokak'ın araç trafiğine kapatılacağını, buralarda da tedbirler alınacağını belirten Vali Topaca, eğlence mekanlarında özel güvenlik personelinin yanı sıra polisin de ek güvenlik tedbirleri için görevlendirileceğini kaydetti.

Ankara'nın 5 girişi ile buralara bağlı yollarda yarından itibaren yol kontrol faaliyetlerinin yapılacağını bildiren Topaca, araçların kontrol noktalarında aramalara tabi tutulacağını söyledi.

Risk değerlendirmesi yapılan 26 alışveriş merkezinde de özel güvenlik personeli vasıtasıyla yapılan kontrollere ilave olarak polislerin de çalışmalar yapacağını anlatan Topaca, havalimanı, şehirlerarası otobüs terminali, tren garı, yüksek hızlı tren garı ve metro istasyonlarında da önlemler alınacağına işaret etti.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu söz konusu yerlerdeki tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Topaca, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istediklerini belirtti.

- "9 bin 744 polis ve jandarma görev alacak"

Alınan tedbirlerin vatandaşların güvenliğini sağlamak için olduğunun altını çizen Topaca, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında vatandaşlardan ihbarda bulunmalarını istedi.

Ankara Valisi Topaca, alınan tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır."

Yılbaşı dolayısıyla umuma açık eğlence ve istirahat yerlerindeki gıda denetimlerinin de bir hafta önce başlatıldığını bildiren Topaca, yılbaşı gecesinde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıtanın denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Ercan Topaca, vatandaşın sağlığını bozacak ürünlerin servis edilmesinin kabul edilemeyeceğini, kaçak birçok ürünün yapılan denetimlerde ele geçirildiğini dile getirdi. Topaca ayrıca, 18 yaşından küçük çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığına yönelik çalışma da yapılacağını aktardı.

- "Operasyon başarıyla uygulandı"

Ankara'da bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan ve 29 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin bir soru üzerine Topaca, şunları söyledi:

"DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı. Hukuki süreç önümüzdeki günlerde devam edecek."

