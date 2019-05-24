Başkentteki trafik kazasında yaya ağır yaralandı

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesindeki kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Etlik Caddesi ile Süleymaniye Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, Ü. V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı otomobil, kavşakta M. A'nın kullandığı 34 JG 5827 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada, çarpışan araçtaki sürücüler ile yaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilin çarptığı yaya R.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.