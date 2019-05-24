Başkentteki trafik kazasında yaya ağır yaralandı

- Başkentte bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı - Yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya karışan ve yaralanan iki sürücü de tedavi altına alındı