Başkentteki sağanak

- Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 araç kullanılamaz hale geldi - Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay: - "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var"